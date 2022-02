Boekhouder Trump: “Staan niet meer achter jaarrekeningen Trump Organization”

De openbaar aanklager van New York doet op dit moment onderzoek naar de Trump Organization. Volgens openbaar aanklager Letitia James heeft het bedrijf misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook de kinderen van Donald Trump die betrokken zijn bij zijn de Trump Organization, zijn intussen gedagvaard.



Mogelijks heeft Trump de waarde van eigendommen kunstmatig overschat, om zo makkelijker en goedkoper te kunnen lenen. Ook over het merk Trump zou zijn gelogen. Dat Mazars zich nu terugtrekt laat volgens James zien hoe urgent haar onderzoek is.