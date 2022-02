Nieuw bos in Holsbeek compenseert ontbossing in Zoutleeuw

De provincie Vlaams-Brabant gaat in Holsbeek een bos aanleggen van iets meer dan 6,5 hectare. Er worden zo'n 16.000 bomen geplant. "In het provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw hebben we een stuk moeten ontbossen om ruimte te geven aan de natuurdoelstellingen en de waterkwaliteit van het Vinne", vertelt gedeputeerde Bart Nevens. "Omdat we daar bomen hebben weggenomen, planten we er nu nieuwe in Holsbeek, een bos dat eigendom is van de provincie."