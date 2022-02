Buurtbewoners Zaventem en Kortenberg niet blij met huidige plannen voor de fietssnelweg

Ook in Kortenberg is er kritiek. "We zijn het niet met alle plannen eens", zegt Xavier Van Moen. "We hebben het gevoel dat de Werkvennootschap vertrekt van het standpunt van de fietser en dat ze geen rekening houden met de ruimere impact op de regio. Een van de nadelen is dat de Voskapelstraat zou onderbroken worden terwijl dat dé verbindingsweg is tussen Everberg en Sterrebeek. Mensen gebruiken die weg om te gaan werken, winkelen en kinderen naar school te brengen. Dit is onze levensader."