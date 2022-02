Crisisvragen verdubbeld in 2021, maar jeugdpsychiaters "varen blind", getuigen ze in "Pano" 

Die vragen komen terecht bij het zogenoemde "crisisnetwerk" via bijvoorbeeld de centra voor leerlingenbegeleiding of de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het is dus vaak niet de eerste stap in hun traject.

Jongeren belanden in zo'n crisissituaties "omdat ze her en der op wachtlijsten staan", aldus kinderpsychiater Crommen. Wachten betekent dus eigenlijk: achteruitgaan. Ook twee jaar ver in de pandemie is het echter onduidelijk waar die wachtlijsten voor gevorderde psychische hulp precies oplopen. "En daar kan je dus ook moeilijk een beleid op afstemmen", zegt Crommen.