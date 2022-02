Nederland laat maatregelen los: coronapas, sluitingstijden, telewerk en mondmaskers verdwijnen stapsgewijs

"Veel mensen zijn besmet, meer dan ooit. Het aantal besmettingen is sinds de versoepelingen toegenomen. We lijken nu op of net over de piek heen te zijn. Wat we hoopten en vermoedden blijkt te kloppen: we zijn beter bestand tegen het virus dankzij de vaccins, de boosters en de opgebouwde immuniteit door besmettingen. Bovendien is de omikronvariant minder ziekmakend. Jongeren moeten hun vleugels weer kunnen uitslaan, we moeten weer kunnen genieten van sport, ondernemers moeten weer kunnen bouwen aan hun levenswerk. We snakken weer naar cultuur en het uitgaansleven.”