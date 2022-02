Bevers zijn overal, nu ook in natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen bij Gent

De bever voelt zich goed in Vlaanderen en meer en meer spotten mensen de knaagdieren in hun buurt. Ook in Gent, in het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen. Maar kan de aanwezigheid van de bever kwaad? De dieren knagen aan bomen, dus moeten we ons zorgen maken om omver vallende bomen als we in hun buurt gaan wandelen? Die vraag stelden we aan Pieter Van Gansbeke van Natuurpunt Gent.