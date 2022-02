Meise wil geen detentiehuis voor gevangenen in oud-hotel Wolvertem: "Alles aan doen om dit tegen te houden" 

Minister Van Quickenborne laat via zijn woordvoerder weten dat de gesprekken met de gemeente Meise lopen. "Vanaf 1 juni wordt er een nieuwe wetgeving van kracht waarbij er kleinschalige detentie wordt opgestart”, legt Edward Landtsheere uit. “In Wolvertem gaat het concreet over mensen met straffen van minder dan drie jaar. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet om terreurmisdrijven of andere zware feiten. We weten dat we in zo’n beperkt detentiecentrum de kans op herval kunnen laten dalen.”

Volgens burgemeester Van den Brande wordt het moeilijk om de plannen tegen te houden. "Ze hebben ons in het begin beloofd dat ze het project niet zouden laten doorgaan als we er niet achter stonden, maar intussen zijn ze daar al van afgestapt. Als zij zeggen dat het er moet komen, dan komt het er ook." Toch geeft de burgemeester zich nog niet gewonnen. "We willen dat de federale overheid luistert naar ons en naar onze inwoners. Als ze het hotel willen inrichten als detentiehuis moeten ze sowieso eerst een toelating aanvragen voor de herbestemming van het gebouw. Die zullen we natuurlijk niet geven. En we onderzoeken nu welke andere stappen we nog kunnen nemen", aldus de burgemeester.