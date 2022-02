Dierenhandelaar uit Lochristi krijgt geldboete voor dierenverwaarlozing

Inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn vielen samen met de politie in februari 2019 binnen bij dierenzaak Droopy in Lochristi. Omwonenden en kopers trokken al een tijdje aan de alarmbel over de toestand in de zaak en ook op het internet circuleerden veel negatieve recensies. In totaal werden 23 dieren in beslag genomen. Het ging onder andere om mopshondjes die te jong waren voor verkoop, Stafford pups met wormen, een (deels) verlamde Engelse bulldog en 2 Yorkshire teefjes van 10 jaar waar nog mee werd gekweekt. Er werden ook schildpadden, katten en een ara in beslag genomen.