Dronken man die ambulanciers aanvalt in Lier moet zich laten begeleiden

Zo'n 2 jaar geleden was de man uitgeweest in discotheek La Rocca in Lier. Hij had heel diep in het glas gekeken en zat na het feestje behoorlijk dronken zijn auto. Bezorgde omstaanders belden de hulpdiensten maar dat was niet naar de zin van de man. Toen een ambulancier en een verpleegster zijn autosleutels wegnamen om te verhinderen dat hij zou wegrijden, ging de man door het lint. Hij viel de twee aan. De ambulancier kampt sinds de feiten met nekklachten. De verpleegster doorstond enkele bange maanden tijdens haar zwangerschap en heeft nog steeds last van nachtmerries. Volgens de advocaat van de man wilde zijn cliënt helemaal niet wegrijden maar rustig zijn roes uitslapen in zijn wagen. Het parket noemde zijn alcoholmisbruik problematisch want hij werd al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Naast zijn probatiestraf moet de man ook schadevergoedingen betalen.