Tekenen van de-escalatie rond Oekraïne? Rusland zegt dat sommige troepen vertrekken bij grens

In Oekraïne is met scepsis geregeageerd op de aankondiging van de terugtrekking. "Onze stelregel is: we geloven niet wat we horen, maar enkel wat we zien", reageerde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. "Als we de terugtrekking zien, zullen we geloven in de-escalatie."