"Eerbaar compromis" of "opgewarmde kost": zal arbeidsdeal echt een verschil maken? Dit zeggen experten

"De grootste prioriteit nu is het invullen van vacatures", benadrukt Denys. "We hebben zeer veel jobs, er zijn historisch veel vacatures. Het voorbije jaar is het aandeel jobs dat moeilijk in te vullen is heel sterk gegroeid in België. Het meeste in Europa, op twee landen na, zelfs. Maar die bevoegdheid - het invullen van jobs - zit in de regio's. Daarvoor moeten we vooral kritisch kijken naar de Vlaamse, Brusselse en Waalse regering."