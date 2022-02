Plannen om gesloten asielcentrum De Refuge in Brugge te verhuizen naar Jabbeke

Nu werd De Refuge, waar 126 mensen zonder papieren opgesloten zitten, ondergebracht in de vroegere vrouwengevangenis aan de expressweg in Brugge. Maar dat gebouw is oud en versleten. Er is nu een nieuwe locatie gevonden in Jabbeke bij het leegstaand gebouw van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Voorlopig blijft het nog bij plannen, zegt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V): "We wachten nog op een dossier van staatminister Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V), dan gaan we het voorleggen op de gemeenteraad en bij de inwoners. Voor zover we ingelicht zijn gaat het om een gesloten opvangcentrum, die op het groen eiland van Jabbeke komt naast de rijkswacht."