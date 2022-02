Extra kermisweekend in Mol om coronaschade in te halen

De foorkramers hadden zelf om een extra kermisweekend gevraagd. Het is al van 2019 geleden dat de kermis op een normale manier kon doorgaan. In 2020, net voor de coronacrisis, werden ze geplaagd door storm Ciara. Vorig jaar was de kermis niet toegelaten door de wintercoronagolf. De afgelopen dagen was de opkomst alvast groot. Zondag is het Familiedag. Foorkramers die dat willen, leggen dan de bezoekers extra in de watten met bijvoorbeeld langere ritjes of meer speeljetons.