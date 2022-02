Familie Hendrickx kijkt samen naar korte kür van Loena op Winterspelen: "Beter vandaag wat minder dan donderdag"

En dan is het precies 14.25 uur en wordt het stil in de zetel. "Mijn tikker staat anders niet echt stil", lacht Larris zenuwachtig. "Komaan, jong!", klinkt het. "Oh, die blik...", zegt Lutgart, alsof ze al een slecht voorgevoel heeft. Enkele tellen later al houdt iedereen de adem in, wanneer Loena even een hand op het ijs moet zetten om recht te blijven. "Ik zei het al!". Maar zoon Larris sust. "Het maakt niet uit."

Twee minuten later is de opluchting groot. Loena haalt ruim voldoende punten om de lange kür op donderdag te mogen schaatsen. "Misschien was ze té ontspannen? Ik weet het niet. De druk is eraf nu, ik denk dat ze nu nog meer honger heeft voor donderdag", klinkt het overtuigd bij Larris. "Ik ben zo trots! Onze Jorik doet dat ook supergoed. Ik denk dat Loena geen betere coach kan hebben dan haar broer."