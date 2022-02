Binnenkort geen last meer van werkmails buiten de uren: maar hoe zit het precies? En is het afdwingbaar?

Want dat recht om je gsm en laptop aan de kant te kunnen leggen als de werkdag voorbij is, is nodig voor de balans tussen werk en privé. In de arbeidsdeal wijst de regering er op dat we via een "veelheid aan kanalen meer dan ooit met elkaar communiceren" en dat "ook 's avonds, in het weekend of tijdens de vakantie veel werknemers regelmatig worden gecontacteerd".

"Dat doet de grens tussen werk en het privéleven vervagen, met nefaste consequenties zoals stress en burn-out", is te lezen in de perstekst. Het recht op deconnectie "moet de druk die veel werknemers ervaren op het werk verlichten".

Volgens minister De Sutter is fysiek en mentaal het werk achter zich kunnen laten bovendien gelinkt aan "positieve welzijnsuitkomsten zoals een betere focus, betere recuperatie en een hoger duurzamer energieniveau".

Maar je kan je ook vragen stellen bij het deconnectierecht. Volgens Frank Van Massenhove, voormalig voorzitter van de FOD Sociale Zaken, is het niet nuttig voor bedrijven waar niet in ploegen of van 9 tot 5 wordt gewerkt. Hij ziet ook nadelen in het systeem.

"Het kan dat een werknemer graag heel geconcentreerd werkt tijdens de uren en dat hij door het deconnectierecht dan voortdurend wordt gebombardeerd met mails en WhatsApp-berichten", vertelt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. Volgens hem moeten bedrijven eerder nadenken over welke berichten men stuurt en of dat nodig is, in plaats van vast te leggen wanneer het kan.