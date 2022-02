Gevangenen Ieper verhuizen tijdelijk door verbouwingen: "Er komen 50 cellen extra"

Het is de allereerste keer in België dat er een gevangenis helemaal sluit en nadien terug open gaat. Daarom was minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) er vandaag ook bij toen 15 gedetineerden overgeplaatst werden naar Ruiselede, Brugge en zelfs naar Wallonië. Gevangenisdirecteur Bruno Debode zegt dat de voorbije weken al enkele gedetineerden zijn verhuisd. “Maar vandaag is het een grote verhuis. We hebben nu nog een dertigtal gedetineerden. Binnen 2 weken zal iedereen verhuisd zijn.”

Ook het personeel moet weg. “Ze konden naar verschillende gevangenissen, dus de meeste mensen hebben wel hun voorkeur gekregen. Er is ook een grote groep die naar het nieuwe detentiehuis gaat in Kortrijk en ook een aantal mensen blijven hier om de site te bewaken tijdens de werken”, zegt Debode.

Volgens minister Van Quickenborne is er een voorstel om eventueel een tweede detentiehuis in West-Vlaanderen te openen, waar veroordeelden hun korte straf kunnen uitzitten.