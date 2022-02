België stuurt geen militairen naar Mali in kader van Europese operatie Takuba

België gaat geen militairen naar Mali sturen in het kader van de Europese operatie Takuba Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gezegd in de Kamer. De Belgische regering had zich geëngageerd om dit jaar 250 militairen te sturen voor die operatie, die is opgezet om jihadistische terreurgroepen in Mali te bestrijden. Na de recente staatsgreep in Mali staat de operatie onder druk, waardoor België zijn deelname afblaast.