Genk koopt gronden op in Kielenswen naast Vennestraat om natuur te herstellen

Op dit moment staan er nog twee huizen in Kielenswen, waarvan er een bewoond is. Het stadsbestuur wil het lege huis nu al aankopen. “Het gebied is zeer drassig”, vertelt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V). “In de jaren 50 stonden bepaalde gebieden onder water, in de oorlog zijn er bommen gevallen en die kraters zijn er nog steeds. Daardoor is er een monotone natuur ontstaan die volledig is dichtgeslibd en is dichtgegroeid.”