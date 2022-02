"Ik kon niet meer": Sander (16) vertelt in "Pano" hoe spoed hem naar huis stuurde ondanks zwarte gedachten

Zijn er veel jongeren zoals Sander, die niet geholpen worden in crisissituaties?



Er wordt niet bijgehouden hoeveel jongeren zoals Sander naar huis worden gestuurd vanop de spoeddiensten in het ziekenhuis. Ook op wachtlijsten bij privépsychologen en -psychiaters hebben we weinig zicht. "Ja, cijfers zijn een groot probleem", zegt ook Marina Danckaerts. Zij is diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie in het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven.

Danckaerts kreeg samen met een groep collega's de vraag van de federale overheid om te bekijken hoe nijpend het tekort in de geestelijke gezondheidszorg precies is. "Daarvoor hebben we al het aanbod van gespecialiseerde hulpverlening in kaart gebracht voor heel België", zegt ze. Het gaat dan om centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG's), private praktijken van psychologen en psychiaters, maar ook mobiele crisisteams en opnameplaatsen.

"Als we optellen wat zij kunnen aanbieden in de loop van één jaar tijd, blijkt dat we maar voor 1 op de 2 jongeren een plekje hebben. Dat betekent dat er voor elke plaats in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg twee jongeren staan te wachten", zegt Danckaerts.

Voor die berekening werd gekeken naar de hulp die jongeren nodig hadden vóór de coronacrisis, dus tijdens de pandemie is het tekort enkel groter geworden. "Bovendien ligt de intensiteit van die behandelingen te laag. Zo kunnen we maar 7 à 8 sessies aanbieden, waar dat idealiter 16 tot 20 sessies zijn. Eigenlijk zouden we dus nog eens naar een verdubbeling moeten gaan", zegt Danckaerts.