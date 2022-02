30 mensen opgepakt bij 49 huiszoekingen in ons land in internationaal onderzoek naar cocaïnehandel

De politie viel vanmorgen binnen op 49 plekken in ons land. Het gaat om 30 huiszoekingen in het arrondissement Brussel, 17 in het arrondsissement Antwerpen, één in Sint-Pieters-Leeuw, en nog een andere in Sint-Niklaas. In totaal zijn daarbij 30 mensen opgepakt. Die moeten binnen de 48 uur voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De actie wordt ondersteund door Europol, tegelijk werden ook zo'n 60 huiszoekingen verricht in Spanje, Italië, Duitsland, Kroatië en Nederland. Het gaat om een Belgisch/Spaans dossier waarbij in ons land vooral de Albanese maffia in beeld komt. Die zou ook banden hebben met de Italiaanse maffia.