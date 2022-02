H.Essers laat vrachtwagens op nieuw soort biodiesel rijden: "CO2-uitstoot daalt met 100 procent"

Omdat er nog maar weinig publieke tankstations de nieuwe biodiesel aanbieden, heeft H.Essers er zijn tankstation in Tessenderlo mee uitgerust. "Als een bepaalde klant voor de nieuwe biodiesel kiest, maar de vrachtwagens niet in Tessenderlo voorbijkomen, dan berekenen we hoeveel liters diesel er nodig waren om de ritten uit te voeren. Die hoeveelheid biodiesel tanken we dan in andere vrachtwagens in Tessenderlo. Want het zou zot zijn om extra kilometers af te leggen, alleen maar om de biodiesel in Tessenderlo te kunnen tanken."