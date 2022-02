Inwoners Aalst kunnen kiezen uit 5 mogelijke locaties voor nieuw forensisch psychiatrisch centrum

Twee jaar geleden is beslist dat er een forensisch psychiatrisch centrum komt in de stad Aalst, maar waar precies is nog niet duidelijk. In Gent is er sinds 2014 het allereerste forensisch psychiatrisch centrum geopend. De nood is hoog want België werd al eerder aangeklaagd omdat er te veel geïnterneerden in gewone gevangenissen verblijven. De komst van een dergelijk nieuw centrum is dus welkom.