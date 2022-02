Nationale Bank verwacht veel van groene transitie, al mag het niet te snel gaan: "Over 30 jaar lagere energieprijzen"

Een extra koolstoftaks invoeren op een moment dat de prijzen van gas, elektriciteit en olie al de pan uit swingen, is politiek gezien allesbehalve evident. Maar gouverneur Wunsch wil de omvang van die koolstoftaks relativeren: "De prijzen van elektriciteit en aardgas zijn op drie maanden tijd meer gestegen dan wat we kunnen verwachten van de groene transitie over een periode van dertig jaar. Een koolstoftaks houdt dus geen herhaling in van de energiecrisis van 2021. Ik denk dat we over 30 jaar lagere energieprijzen zullen zien dan de huidige hoge prijzen." Dat kan omdat de technologische vooruitgang bij wind- en zonne-energie de productiekosten alsmaar doet dalen.