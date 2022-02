"Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy" biedt nooit geziene inkijk in carrière Kanye West, "songs in mij die de wereld moet horen"

De rode draad is dat Coodie en Kanye West allebei geloven dat Kanye heel groot zal worden en dat hij Grammy's zal winnen. "Toen ik hem met de groep The Go Getters zag, wist ik al: hij is het, zijn podiumprésence is te gek", zegt Coodie in een van zijn begeleidende commentaren. Van dat optreden met The Go Getters zijn er helaas nog geen beelden, maar Coodie geeft wel zijn carrière als stand-upcomedian op en verhuist zelfs naar New York om Kanye jarenlang met zijn camera op de huid te zitten.