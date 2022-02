27-jarige Niels uit Poperinge wordt hopboer: “Het zit in mijn bloed”

Hop telen, het was Niels Dekervel zijn ultieme droom: “Ik heb dat altijd willen doen. Het zit in mijn bloed. Als je bent geboren als hopboer, ga je dood als hopboer. Ik heb een bedrijf overgenomen waar al 2,5 hectare hop aanwezig is. Hierdoor ga ik al na een jaar wat opbrengst hebben, er is zelfs al een deel verkocht. Ik zal het uitbreiden tot 4,5 hectare. Ik heb dus goede vooruitzichten."

De jonge boer vormt daarmee een uitzondering. Het aantal hopboeren in de streek wordt steeds kleiner. “Hop was ooit een van de grootste teelten in de streek rond Poperinge. De laatste jaren zijn heel wat boeren gestopt met hop, omwille van de pensioenleeftijd en investeringslast. Ik ben de achttiende hopboer en een van de jongste. De weinige hopboeren, die nog overblijven, zijn wel gespecialiseerd en willen zeker verder doen”, zegt Dekervel.