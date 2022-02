Morgen schaatst Loena Hendrickx een nieuwe kür met axels, flips en pirouettes: een snelcursus van Kevin Van der Perren

Een kür is de naam van een reeks schaatselementen: de sprongen, priouetten en passen die een atleet uitvoert op het ijs. In een korte kür zitten 7 vaste elementen. Welke dat zijn, legt Van der Perren hieronder uit in de video. In welke volgorde die je die opgelegde sprongen en pirouettes uitvoert, mag je zelf kiezen. "Maar in grote lijnen ben je beperkt in wat je kan doen", zegt Van der Perren. Wil dat dan zeggen dat je in de lange kür (ook wel vrije kür genoemd) vrij bent om te doen wat je wil? "Daar heb je ook 7 sprongen, 3 pirouettes en een passenreeks", verduidelijkt Van der Perren. "Hoe je die invult, is eigenlijk uw keuze."