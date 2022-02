Beeld van Kindje Jezus dat uit kerststal in Hasselt was gestolen, is terecht

Het beeld van het Kindje Jezus werd in de nacht van 25 op 26 december gestolen uit de kerststal op de Grote Markt in Hasselt. Via camerabeelden en verder onderzoek kon de politie achterhalen wie het beeld had meegenomen. "De politie vond het beeld dan ook onbeschadigd bij één van hen", vertelt Jessica Vandebeek van politie Limburg Regio Hoofdstad. Vandaag heeft de politie het beeld teruggegeven aan burgemeester Steven Vandeput.

De drie verdachten zijn drie jonge mannen uit Zonhoven en Zutendaal. Ze zullen verhoord worden door een magistraat van de sectie M, dat is de lik- op-stuksectie bij parket Limburg.