KLAAR: energie

Het is opvallend het voorbije jaar: alles wordt duurder. Eenzelfde product is nu vaak twee of drie keer duurder dan vorig jaar. Het gaat om eten of drinken maar ook om de nieuwe PlayStation. En dat heeft deels te maken met de grote vraag naar producten na de coronacrisis maar ook met de stijgende energieprijzen. Waarom is energie zo duur geworden? Is de kernuitstap dan dé oplossing?

In dit KLAAR-pakket bundelen we het recente VRT NWS-materiaal rond de stijgende energieprijzen om dit onderwerp in de klas aan te pakken.