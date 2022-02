Koppel opgepakt in onderzoek naar internationale drughandel via postpakketten op Brussels Airport

Vorige week leidde het onderzoek tot twee huiszoekingen in Laken en Ruisbroek. "Bij de huiszoeking te Ruisbroek werden grote hoeveelheden materiaal gevonden om gelijkaardige zendingen aan te maken”, gaat Blondeau verder. "Het betreft onder andere kartons, plastieken holle beschermingsplaten, lege flacons van verzorgingsproducten en leeggemaakte verpakkingen van koffiebonen die opgevuld worden met drugs, evenals een vacuümmachine om deze producten luchtdicht te trekken zodat ze nauwelijks te onderscheiden zijn van de oorspronkelijke producten. Het verpakkingsmateriaal werd in beslag genomen en zal verder onderzocht worden. Daarnaast werden drie grote postzendingen aangetroffen die klaar stonden om verstuurd te worden. Bij het opensnijden van deze zendingen werd in een dubbele wand een poederige substantie aangetroffen die na verder onderzoek MDMA bleek te zijn. (MDMA is een chemische stofnaam en is een stimulerend middel dat gebruikt wordt als basisproduct voor de aanmaak van XTC-pillen. Verder werden bij de huiszoeking ook 65 gram van een onbekende poedervormige substantie aangetroffen en 130 gram crystal meth, een harddrug, een zwaar verslavende amfetamine die een sterke werking op het centrale zenuwstelsel heeft en grote risico’s inhoudt voor de gezondheid.”

In Laken kon de politie twee verdachten oppakken. Het gaat om een koppel van Chinese origine. De 39-jarige man en zijn 41-jarige vrouw werden na verhoor door de onderzoeksrechter in Brussel aangehouden en zitten in de cel. Vandaag beslist de raadkamer over hun verdere aanhouding.