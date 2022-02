Inwoners Kortenaken lopen niet warm voor fusie

Burgemeester Kristof Mollu (CD&V) kijkt vooral naar zijn eigen gemeente: "Een werkgroep bekijkt of een fusie nodig is. Ik doe daar nog geen uitspraak over, het zal zeker niet tegen 2024 zijn. Misschien kan het daarna wel. Maar ook zonder fusie werken we nu al intens samen met Geetbets, Linter en Zoutleeuw. We kregen zelf al wel de vraag tot fusie met Bekkevoort en Tielt-Winge; daarop zijn we gestart met deze werkgroep. We kunnen nu uit deze analyse leren hoe wij intern beter kunnen werken."