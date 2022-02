Kruispunt in Beringen waar Jason (14) vorige week werd aangereden, wordt sneller heringericht

"In januari 2022 heeft AWV ons laten weten dat ze de herinrichting van het kruispunt dit jaar voorzien, en dit gevaarlijk punt uit het overkoepelende fietspaddossier vervroegd zullen uitlichten", zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). "Voor het studietraject is al opdracht gegeven aan een studiebureau. Zoals vaak is de timing echter afhankelijk van onteigeningen.”