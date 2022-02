Limburgse OCMW's bereiden zich voor op energie-armoede

Bij de OCMW's van die drie Limburgse steden is er nu nog geen sprake van een stormloop. Het OCMW van Genk zag de voorbije drie jaar het aantal hulpvragen met maar liefst 34 procent stijgen, maar dat was eerder aan de coronacrisis te wijten, zegt schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada (CD&V). Samen met haar collega's van Sint-Truiden en Beringen verwacht ze wel dat de komende maanden meer mensen zullen aankloppen bij het OCMW. Maart en april zijn de maanden dat de meeste mensen hun afrekening zullen krijgen voor hun gas- en elektriciteitsverbruik.

Pascy Monette (Open VLD) die in Sint-Truiden bevoegd is voor het OCMW, zat gisteren al samen met de organisatie STEBO, die al langer mensen adviseert en helpt om hun woning te renoveren of energiezuiniger te maken. "Het is de bedoeling om in ons Sociaal Huis een loket uit te bouwen waar mensen onmiddellijk met al hun vragen over facturen terecht kunnen, maar ook tips kunnen krijgen om die factuur te milderen door energiebesparende ingrepen te doen." Mensen die echt in financiële moeilijkheden raken, kunnen - als ze daar recht op hebben - een energiepremie van 600 krijgen