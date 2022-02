Ludieke actie tegen verstopte afvoerbuizen in Geel: gooi geen vochtige doekjes in het toilet

De rioleringswerken zijn nog volop aan de gang. Er worden daarom tijdelijke pompen gezet om het afvalwater bij de bewoners weg te krijgen. "Zo zijn we te weten gekomen dat nogal wat mensen vochtige doekjes doorspoelen", vertelt directeur Yasmine Driesmans van De Geelse Huisvesting. "Als ze dat nu doen, zullen ze dat ook doen als de nieuwe riolering er ligt en dat willen we vermijden. Daarom delen wc-rolletjes we uit aan onze bewoners, om duidelijk te maken dat je wc-papier mag doorspoelen maar geen vochtige doekjes."