Motorcrossterrein in Paal verkocht: “Nieuwe eigenaar wil er maïs op zaaien”

Tienvoudig Belgisch kampioen en vice wereldkampioen motorcross Marniqc Bervoets heeft mooie herinneringen aan het terrein. "Ik heb heel veel te danken aan dat circuit en de eigenaars. Ik kon er vaak terecht voor privétraining op het zware circuit." volgens Bervoets. "Het enige jammere is dat ik het niet zag aankomen. Heel spijtig, want als ik het geweten had, dan had ik misschien nog naar een andere oplossing kunnen zoeken, maar nu is het over and out."