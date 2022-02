Naakte reus is verhuisd van E17 in Deerlijk naar Eeklo, met mos tussen de tenen en achter de oren

“In Dendermonde wordt de reus eerst grondig gereinigd, want er is niet alleen mos gegroeid tussen zijn tenen en achter zijn oren, maar het hele lichaam is in een verweerde toestand”, zegt Bram Buytaert, de man die de reus in 2014 heeft gemaakt. “De oorspronkelijke reus is opgebrand, wij hebben een versie gemaakt die er zeer goed op lijkt. Ik ben wel trots dat het beeld, gemaakt uit piepschuim en met een kunststoflaag erover, het zolang heeft uitgehouden.” Het bedrijf van Buytaert heeft ervaring in het maken van zo'n sculpturen. “Eigenlijk is de reus een neefje van kabouter Plop en Piet Piraat, beelden die ook uit onze ateliers komen.”