New York City ontslaat 1.430 ongevaccineerde stadsmedewerkers

In de Verenigde Staten heeft de grootstad New York 1.430 van zijn stadsmedewerkers ontslagen, dat heeft burgemeester Eric Adams gemeld. De ontslagen werknemers voldoen niet aan de vaccinatieverplichting die eerder in oktober aangekondigd werd. Dit zou het grootste collectieve ontslag zijn in de Verenigde Staten dat genomen is in kader van de coronamaatregelen. Al moet daar wel bij worden gezegd dat het aantal ontslagen werknemers minder dan 1 procent is van het totale personeel.