Nieuwe brug Wijnegemsteenweg in Wommelgem moet versleten exemplaar vervangen

De brug van de Wijnegemsteenweg in Wommelgem is zwaar beschadigd. Twee jaar geleden waren er brokstukken naar beneden gevallen en op de snelweg beland. Sindsdien mag er geen gemotoriseerd verkeer meer over de brug. Ze gaat nu in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart tegen de vlakte. De E313 zal er in beide richtingen afgesloten zijn ter hoogte van de brug. Het verkeer moet dan een grote omleiding volgen via Brussel of Nederland.

Meteen na de afbraak, start de bouw van de nieuwe brug. De middenpijler wordt tijdens de paasvakantie gezet.