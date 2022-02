Betere beveiliging in haven van  Zeebrugge moet transmigranten tegenhouden

Na een grondige evaluatie van een jaar werd uiteindelijk de knoop doorgehakt wat er moet veranderen om de haven van Zeebrugge nog beter te beveiligen tegen transmigranten, die illegaal de Noordzee willen oversteken via vrachtwagens of in containers. "We gaan een controlekamer oprichten, waar bijna alle camerabeelden vanuit de haven van Zeebrugge gemonitord zullen worden", vertelt Tom Hautekiet, CEO van de haven van Zeebrugge. "De controlekamer zal uitgerust zijn met de nodige softwarepakketten en apparatuur om alle camerabeelden te analyseren. Tot op vandaag werkt iedere terminal apart. De 10 grootste partners van de haven van Zeebrugge stappen mee in het hele project, waardoor we 10 grote terminals nu samenbrengen. Daarmee kunnen we 80 procent van het gevarengebied extra controleren."