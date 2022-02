Jonge Belgen zijn vaakst gelukkig, alleenstaanden, ouderen en langdurig zieken meest eenzaam, zegt Statbel

Vandaag heeft Statbel de eerste resultaten bekendgemaakt van een nieuwe enquête over eenzaamheid, geluksgevoel en algemene tevredenheid. Ze bevragen daarvoor om de drie maanden zo'n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar. De eerste resultaten gaan over het laatste kwartaal van vorig jaar. De enquête is tot stand gekomen "om zo het maatschappelijke herstel in tijden van de COVID-19- pandemie te monitoren", aldus Statbel. De studie kadert ook in een groter onderzoek van Eurostat, het Europees statistiekbureau.