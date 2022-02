No-gozones voor deelsteps in Antwerpen: "Steps vertragen automatisch of vallen stil" 

Op drukke plekken en voetgangerszones zoals de Meir wordt de snelheid beperkt, en zullen de deelsteps maar maximaal 8 km per uur meer rijden. De deelsteps zullen automatisch vertragen. "We kunnen de deelsteps volgen via gps en zo kunnen we die sturen", aldus Kennis. "Wie bijvoorbeeld in het Centraal Station rijdt -ook daar rijden mensen met hun deelstep- die zal naar 0 km per uur gaan, en dan heb je niet veel meer aan je step."