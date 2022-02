OCMW’s van Gent en Aalst overspoeld met vragen over dure energiefactuur

Ook in Gent kloppen meer mensen aan bij het OCMW. Schepen Rudy Coddens (Vooruit) houdt z'n hart vast voor de komende weken. “Op het moment dat mensen de afrekening krijgen van hun energieleverancier, zullen velen schrikken, en in financiële ademnood geraken. We verwachten dan ook dat heel wat mensen bij ons OCMW zullen aankloppen. Maar we zijn goed voorbereid en gaan de mensen zo goed mogelijk helpen.”