Ook apothekers mogen coronaprik zetten, artsen misnoegd: “Onveilig en ingegeven door financiële belangen”

Een tweede punt van kritiek van Domus Medica is dat er bij de apothekers vooral financiële belangen spelen, want aan het vaccineren hangt een vergoeding van de overheid vast, zegt Van Giel: “De apothekers ijveren hier al lang voor en dat gaat natuurlijk over financiering. Hierdoor komen we tegenover elkaar te staan, terwijl we weten hoeveel we kunnen bereiken als we samenwerken binnen de eerstelijnszones.” Van Giel beaamt dat de huisartsen tijdens de corona-epidemie zwaar bevraagd zijn, maar op deze manier worden ze niet geholpen, zegt hij: “Het is niet zo dat we als huisartsen alles alleen willen doen, maar iedereen - huisartsen, verpleegkundigen en apothekers - moet zijn eigen rol spelen. Dan kunnen we het samen aan.”