Oostendse garnaalkroket erkend als Vlaams streekproduct

De Oostendse is de meest traditionele van alle garnaalkroketten. Daarvoor worden de garnalen al aan boord van het schip gekookt in zeewater met wat extra zeezout. Maar er zijn ook strenge regels voor de vulling: minstens 30 procent moet uit garnalen bestaan en het moet gemaakt zijn binnen een straal van 10 kilometer rond Oostende.

Christelle Ackaert is een van de weinige Oostendse reders, die nog op garnalen vist en is zeer blij met de erkenning. “’t Werd tid!”, zegt ze ferm in het Oostends. “Onze garnalen zijn maximum 12 uur oud. We vechten de laatste tijd tegen veel beperkingen. Het windmolenpark, de Nederlanders, die de boel komen plat vissen en die stomme zeeboerderij, die eraan komt en pal op de broedplaatsen van de garnalen ligt. We zijn nog maar met 4 Oostendse schepen, die overblijven om verse garnalen aan te voeren. Dus dan is deze erkenning wel mooi meegenomen."