Pakjes afhalen bij iemand thuis kan nu ook, en Deinzenaar is een van de eerste in ons land: "Zo leer ik mijn buren beter kennen"

Pakjeskoeriers, pakjesafhaaldiensten, pakjesafhaalpunten, noem het op en het bestaat. Maar een particulier afhaalpunt voor pakjes, dus gewoon bij iemand thuis, bestond nog niet. In Nederland bestaat een dergelijk netwerk van particuliere afhaalpunten wel al. Voor België is het nog vrij nieuw. En Deinzenaar Kenneth Van Damme is een van de eerste in ons land die pakjes laat toekomen bij hem thuis.