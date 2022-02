Perenboeren krijgen opnieuw klappen na sluiting grenzen met Wit-Rusland: "We moeten andere afzetmarkten zoeken"

Door de crisis in Oekraïne zijn in totaal een tiental vrachtwagens met samen zo’n 2 miljoen peren terug moeten rijden naar ons land, zegt Dominiek Noppe van fruitexportbedrijf Vergro, dat ook een vestiging in Sint-Truiden heeft.

“We hebben eerst enkele dagen gewacht in de hoop dat de grenzen terug zouden opengaan, maar toen daar na een week nog altijd geen schot in de zaak kwam, hebben we beslist om de peren terug te laten komen”, legt Noppe uit. “We moeten nu zien dat we andere markten kunnen vinden, maar het probleem is dat de Europese consument vooral klasse 1 peren wil, dat zijn peren die perfect gevormd zijn. Voor klasse 2 peren is er hier eigenlijk een te kleine markt. En nu vooral dit jaar zijn er heel veel klasse 2 peren."