PFOS-maatregelen rond huidige en voormalige brandweerkazerne Heist-op-den-Berg aangepast

Uit de bodemstalen in de omgeving van de huidige brandweersite in de Broekstraat blijkt dat de bodemverontreiniging beperkt blijft tot een straal van 100 meter. Maar er zijn wel hoge waarden van PFOS in het grondwater gevonden. Er zijn momenteel onvoldoende gegevens over de verspreiding van de verontreiniging via het grondwater. Om die reden gelden de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van putwater nu voor een perimeter van 500 meter. "Je mag het putwater niet als drinkwater gebruiken, om te douchen, ook niet om je zwembad te vullen of je moestuin water te geven. Je kan het wel gebruiken om je terrein schoon te maken, je auto te wassen of het toilet door te spoelen", zegt schepen van milieu Sarah Wouters (Groen). Er is ook goed nieuws: als de grond in de tuinen binnen de perimeter goed wordt afgedekt, is er geen gevaar voor spelende kinderen.