Planeet Frank: een luchtige aflevering over snelheid, warmte en wind

Zo was er de vraag waarom onze dampkring aan de aarde blijft kleven. Draaien we niet met een duizelingwekkende snelheid rond de zon? We hebben altijd geleerd dat warme lucht lichter weegt dan koude lucht, en dat warme lucht dus stijgt. En toch is het op de Ardense hoogten meestal kouder dan in Vlaanderen. Hoe kan dat?

En hoe zit dat met die windturbines? Die zorgen voor veel energie… maar kunnen ze op termijn het weer en het klimaat niet veranderen?