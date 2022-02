Politie vreest voor rellen van AA Gent-supporters tegen voetbalclub Lokeren-Temse

Zondag speelt voetbalclub Lokeren-Temse in de tweede amateurklasse tegen en op het veld van Racing Gent. Maar de politie vreest dat ook AA Gent-supporters naar de wedstrijd zullen komen en keet zullen schoppen. Ze vernielden vorig jaar nog een deel van het stadion van Lokeren-Temse. Daarom zet de politie zondag extra agenten in. Maar gevolg is ook dat de supporters van Lokeren-Temse weer verplicht met de bus naar de wedstrijd moeten komen. En dat vinden de supporters niet leuk. Vorige week nog protesteerden ze tegen de manier waarop ze nog altijd behandeld worden op verplaatsing. De supporters slepen nog altijd hun slechte reputatie van vroeger mee, en daarom geldt er voor hen een buscombi. Dat wil zeggen dat ze enkel een wedstrijdticket kunnen kopen als ze met de supportersbus meegaan op verplaatsing. Uit protest daartegen hebben ze 2 weken geleden geen eten of drinken gekocht op verplaatsing.