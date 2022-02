Britse prins Andrew bereikt schikking met Virginia Giuffre, die hem van seksueel misbruik beschuldigde

De Australisch-Amerikaanse vrouw Virginia Roberts Giuffre beschuldigde prins Andrew dat hij haar ruim twintig jaar geleden, toen ze nog minderjarig was, drie keer zou hebben misbruikt. Dat zou gebeurd zijn in woningen van de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein en zijn Britse vriendin Ghislaine Maxwell.

Centraal in de hele zaak stond een foto van Giuffre samen met Andrew, die een arm rond haar middel had geslagen. Volgens Andrew was die foto vals. Maar het is wel een feit dat Andrew behoorde tot de vriendenkring van Jeffrey Epstein en zijn vriendin Ghislaine Maxwell, die indertijd Giuffre hadden geronseld voor seksuele diensten aan vrienden.

Andrew ontkende steeds de beschuldigingen dat hij Giuffre tot seks zou gedwongen hebben. In een interview enkele jaren geleden zei hij zelfs dat hij zich niet herinnert dat hij die vrouw ooit ontmoet heeft.

Epstein zelf pleegde enkele jaren geleden in de cel zelfmoord. Zijn vriendin Ghislaine Maxwell is onlangs door een andere rechtbank in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met Epstein.