Werkgevers noch werknemers lopen warm voor arbeidsdeal: "Gemiste kans"

Langs werkgeverskant is Comeos, de werkgeversfederatie van de handel nog het meest positief. Topman Dominique Michel sprak in “De ochtend” op Radio 1 van een stap in de goede richting.

Vooral het feit dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om pilootprojecten op te starten om 18 maanden te experimenteren met avondwerk, zonder dat de vakbonden daarmee moeten instemmen, stemt Michel gunstig. “We willen vermijden dat we jarenlang moeten onderhandelen om nieuwe experimenten te lanceren. Maar in deze tijd moeten we snel kunnen schakelen.”